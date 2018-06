Michael Greeve wint finale zesjarigen op CSIYH1* Lier

Michael Greeve reed twee foutloze rondes en een snelle barrage in een tijd van 34,99 seconden. Ook op zaterdag was Greeve in de rubriek direct op tijd de snelste van de foutlozen.

Tweede en derde

Mystic van ’t Hoogeinde (v. Echo van t Spieveld) werd tweede in de finale onder Jeroen de Winter met een barragetijd van 36,82 seconden. De Ier Neal Fearon stuurde Numero Uno-nakomeling No Limit 67 foutloos naar de derde plaats in een tijd van 37,69 seconden.

Klik hier voor de uitslagen

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Facebook Michael Greeve