Michael Greeve: ‘Zondag zal wel een tikje zwaarder zijn’

Kramer reed Zizi Donaldson (Quidam de Revel x Caletto III) en klokte 33,35, waarmee hij een zestiende van een seconde sneller was dan Greeve. De Veeninger zette met Turbo Z (Thunder van de Zuuthoeve x Renville) een scherpe tijd neer in de eerste barragerit: 33,96.

Dertien foutloos

Pim Mulder reed Djoost Again (Cantos x Joost) naar 34,23 en was de Britse ruiter Zachery Beesley te snel af. Van de 24 barrage-kandidaten bleven er maar liefst dertien foutloos.

Tikje zwaarder

Greeve hield er na zijn rit wel rekening mee dat er snellere combinaties zouden komen. “Maar toch ben ik tevreden. Er was in deze kwalificatie een mooi parcours neergezet, maar ik verwacht dat het zondag wel een tikje zwaarder zal zijn.”

Niet kansloos

Jur Vrieling plaatste zich ook voor de barrage, maar kwam met Baltic VDL niet verder dan plaats 23. Voorafgaand aan de kwalificatie had hij veel vertrouwen in Baltic VDL en Dallas. “Wanneer ik met één van deze twee start, weet ik zeker dat ik niet kansloos in de Grote Prijs ben. Ik maak later vanavond de keus wie ik zondag in de ring breng.”

Uitslag.

Bron: Persbericht CH De Wolden