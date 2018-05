Micky Schelstraete ook in observatie niet te kloppen

Micky Schelstraete heeft Elin’s Noncisdador nu anderhalf jaar onder het zadel en bouwde met de schimmelhengst een fraaie erelijst op. Dit seizoen won de A-kadercombinatie drie selectiewedstrijden van de KNHS Felix Juristen Cup, goud op de KNHS Indoorkampioenschappen en scoorde afgelopen maart een hattrick op CDI Lier. Met de overwinning van vandaag in Delft is de combinatie goed op weg richtig het EK dat in augustus in Groot-Brittannië wordt verreden.

Baars en Prinsen

Shanna Baars en Fleur Prinsen waren goed aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk mochten Baars en Don Camillo Du Bois (v. Dornick B) zich met 71,86% als tweede opstellen en volgden Prinsen en Next Black Magic (v. Nabucco R) met 71,48% als tweede.

B-kaderscores

Kiki Romney bleef met Reedborder Amazing (v. Bodo) net onder een A-kaderscore maar noteerde met 70,48% wel een B-kaderscore. Verder waren er B-kaderscores voor Thessa Gilbers met Baumann’s Despino (v. FS Don’t Worry), vijfde met 70,05%, Evi van Rooij met King Stayerhof’s Jango (v. Kosmo van Orchid’s), zesde met 69,95%, Lilli van den Hoogen met Martinez Candyman (v. FS Champion de Luxe), zevende met 69,76 en Senna Evers met Majos Cannon (v. Marchi), achtste met 69,43%.

Geen CDI, wel internationale scores

Aanvankelijk was CDI Roosendaal aangewezen als observatie voor de jeugd. Doordat deze internationale wedstrijd werd gecanceld, wees de KNHS Delft aan als vervangende observatiewedstrijd. Internationale juryleden maakten deel uit van het jurycorps en – hoewel geen CDI – tellen de in Delft behaalde scores mee als internationale score.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl