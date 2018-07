Miljoenenbod op Klaphake’s Catch me if you can

In Aken zorgde Laura Klaphake op Catch me if you can met een dubbele nulronde voor de overwinning van Duitsland in de landenwedstrijd. Ook in Rotterdam, waar de Duitsers tweede werden, was de 24-jarige amazone de enige in het team die twee keer foutloos wist te blijven. Met alle goede prestaties is Klaphake een vaste waarde geworden voor het Duitse team richting de Wereldruiterspelen in Tryon.

‘Strijd om het paard’

De prestaties van de tienjarige Catoki-dochter bleven niet onopgemerkt. Bij eigenaar Paul Schockemöhle staat de telefoon roodgloeiend. In het Duitse blad Bild zegt de Duitse ondernemer: “Er is een echte strijd om het paard. Met prijzen die buiten de norm vallen.”

8 miljoen euro

Bill Gates is een van de gegadigden, hij bood Schockemöhle 8 miljoen euro voor de merrie om zijn dochter Jennifer goed bereden te houden. Maar Klaphake blijft tenminste tot na de WEG in Tryon in het zadel van de Oldenburgse merrie zitten.

Handel explodeert voor Spelen

De paardenhandel explodeert weer voor de Spelen, al eerder werden hoge prijzen voor paarden betaald in aanloop naar de Spelen. In 2013 ging Palloubet d’Halong van Janika Sprunger voor 15 miljoen euro naar Qatar, in 2014 vertrok Bella Donna van Meredith Michaels-Beerbaum voor bijna 9 miljoen euro naar het zelfde land. Bedragen die ook voor Catch me if you can te krijgen zijn.

‘Groot hart’

Klaphake, wiens vader Joseph in dienst is bij Schockemöhle, hoopt de merrie onder het zadel te houden: “Catch Me heeft zo’n groot hart en heeft zoveel plezier in haar werk.”

Na Tryon de beslissing

“Het paard is een vechter, uitgerust met een goed karakter. Sportief heeft ze alle mogelijkheden, kan goed genoeg springen, is voorzichtig en goed te rijden”, aldus Schockemöhle in Bild.

Na Tryon eind september zal de beslissing vallen.

