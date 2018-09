Miljoenenpaard Revenant naar Bundestitel

Vooral in galop maakt Revenant een geweldige indruk, de ‘oh’s en ‘ah’s’ gingen over de tribune bij de eerste verruiming in galop. “Dit is een galop van de fijnste soort”, aldus Christoph Hess, jurywoordvoerder in Warendorf. “Meer bergop gaat niet”. Een 9,5 voor de galop. Datzelfde cijfer was er voor de aanleg. Een 9 voor de galop en de durchlässigkeit en een 8 voor de stap. Zo bleef er gemiddeld een 9 over. Genoeg voor de overwinning.

Revenant (v. Rock Forever) met Rudolf Widmann – Foto: Rick Helmink

Via de omweg naar de 2e plaats

Via de omweg (de kleine finale) moest de latere reservekampioen Bonamour (Benneton Dream x Stedinger) naar de finale komen. In de eerste kwalificatieproef, die op de 47ste verjaardag van amazone Alexandra Bimschas werd verreden, liep het nog niet zo goed met een 7,2 gemiddeld (40ste plaats). In de kleine finale volgde met een 8,1 de derde plaats. In de finale liep de ruin de proef van zijn leven en kwam hij op een 8,7 gemiddeld.

Madeleine Winter Schulzes Leo Löwenherz naar brons

Helemaal vlekkeloos was de proef van de bont getekende vos Leo Löwenherz (Licosto x Rockwell) onder Isabell Werths stalruiter Niklaas Feilzer niet. Maar met Madeleine Winter-Schulze als eigenaresse en Isabell Werth (waarschijnlijk) als toekomstige amazone komt het vast goed met de opvallende ruin. Dat moet de jury ook gedacht hebben, die de fouten in de proef wel wat makkelijk door de vingers zagen.

Leo Löwenherz heeft nog wel een beetje hulp nodig bij de wissels. Dat zag de jury hem door de vingers. – Foto: Rick Helmink

Foutjes bij favoriet Fürst William HC

Dat gebeurde bij Fürst William HC (Fürst Wilhelm x Lord Sinclair) niet. Deze hengst moest het onder Werths voormalige stalamazone Beatrice Buchwald met een vierde plaats doen (8,5 gemiddeld). De winnaar van de kwalificatieproef en favoriet voor de eindzege keert wel terug naar een stal met genoeg Warendorf-linten: hij was als driejarige Bundeskampioen en pakte vorig jaar de reservetitel bij de vijfjarigen. De vierde plaats moest Fürst William delen Dalicanto (Dancier x Rotspon), die werd voorgesteld door Heiner Schiergen. De zesde plaats en de Tierschutzpreis was voor Kyra Wulferding en de merrie Bonita Springs (Boston x Fidertanz).

Fürst William HC (v. Fürst Wilhelm) kon zijn favorietenrol onder Beatrice Buchwald niet waarmaken. De fouten werden hem niet vergeven. – Foto: Rick Helmink Bonita Springs (v. Boston) verraadt haar afkomst. Grootvader Jazz en overgrootvader Cocktail zijn duidelijk te herkennen. Foto: Rick Helmink

Bron: Paardenkrant-Horses.nl