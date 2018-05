Milou Dees blijft scoren met nieuwe koers

“Ik had Milou vorige week ook gejureerd. Toen was het al genieten en ook nu was het weer fantastisch om te zien”, reageert jurylid Anouk Hansen. “Een wissel was niet helemaal aan de hulp, maar het hele beeld was heel aansprekend.”

Professioneel

In de gecombineerde Prix St. Georges/ Intermédiaire I was de top drie het opvallendst.

Andrea Villaverde won met Cartier (v. Don Frederico) de proef met 66,4%.

“Een prachtige combinatie. Ze stelde hem heel professioneel en netjes voor. Voor een nog hogere score zou het misschien nog iets flitsender mogen”, vindt Hansen.

Larissa van Craaikamp eindigde als tweede. Met Elvira Oase (v. Sir Oldenburg) noteerde ze 64,41%. “Dit was één van de meest opvallende combinaties, met een heel mooi en professioneel beeld. Haar houding en zit is ook heel mooi.”

Harmonie voorop

Jeske Bouwman bezette de derde plaats. Met Enterprice TC (v. Ampère) behaalde ze 64,12%. “Ook zij stelde hem heel sympathiek voor. We stellen in de dressuur harmonie voorop en dat hadden zij.”

In het ZZ-Zwaar namen Nelleke Hoogenraad en Danielle Kok beide een oranje lint mee naar huis.

Charlotte Kruiniger schreef de gecombineerde Inter A/II op haar naam. Haar Inter II-proef met Majestic Utility (v. Jazz) werd beloond met 67,79%. Marijke van Giessen werd hier tweede met Hexagon’s Furious (v. Rubiquil) met 65,29%.

Maxime van der Vlist noteerde de hoogste score in de U25, die in handicap met de Grand Prix werd verreden. Met haar Negro-zoon Bailey behaalde ze 70,58%.

Bekijk hier de volledige uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl