Minderhoud en Dream Boy in Olympisch kader

De eerste benodigde kaderscore werd op 21 januari 2018 behaald op het Grand Prix-debuut in Nieuw en St. Joosland, waar de combinatie tevens de tot nu toe hoogste score (74,80%) behaalde. Bij het internationaal debuut drie maanden later, eveneens in Nieuw en St. Joosland, werd er 73,87% gescoord in de Grand Prix. In Compiègne afgelopen mei bleven Minderhoud en de Vivaldi-zoon onder het benodigde percentage.

Van korte duur

Na de wedstrijd op Franse bodem werd Minderhoud toegelaten tot het B-kader, maar dat was van korte duur. Op CHIO Rotterdam werd vorige week de derde benodigde score behaald, de combinatie scoorde daar exact 73% in de Grand Prix. Dat betekend dat vader Vivaldi nu twee zonen in het team heeft, namelijk ook Cennin van Madeleine Witte-Vrees.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl