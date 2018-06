Miranda Hoezen verder zonder Grand Prix-paard Wise Guy

Als hoogtepunten van haar carrière noemt Hoezen onder meer het winnen van de kür op muziek op Indoor Brabant, het behalen van de top vijf op verschillende kampioenschappen, het winnen van verschillende Lichte Tour-rubrieken met scores van zelfs 70% en haar Intermediaire II-debuut met 68%.

Samen genoten

“Het allermooiste was het gevoel wat je me gaf, je grappige dingetjes, je vrolijke karakter, de band die we hebben opgebouwd, de uren, dagen en jaren dat we samen hebben getraind. Sommige mensen zullen dat niet begrijpen, maar wij hebben echt samen enorm genoten en letterlijk samen gehuild. Je bent bij mij geboren en blijft altijd in mijn hart.”

Training

Hoezen fokte de ruin zelf, maar verkocht hem op de veulenveiling Borculo aan de heer Reuzenaar. Hij zette Wise Guy vervolgens als jong paard bij Hoezen in training. Ze doorliep alle klassen met de ruin.

Bron: Facebook