Moerings en Boer pakken winst in Lier

Annelies Boer en Bas Moerings wonnen beide een rubriek. Moerings schreef de zesjarigen rubriek op zijn naam met Hardesther (v.Kannan) en Boer wist met Go Go Nevado (v. Ustinov) de zevenjarigen te winnen.

Vijfjarigen

In de vijfjarigen rubriek-zette Suus Kuyten het beste Nederlandse resultaat neer. Met Bandit GLN Z (v.Balou du Rouet) bemachtigde Kuyten de zesde plaats. De winst in deze rubriek ging naar Katharina Offel met Incredible C (v.Spartacus).

Zesjarigen

Naast Bas Moerings was er nog meer Nederlands succes in de zesjarigen rubriek. Chantal Regter werd met Haskal (v.Cardento) vijfde, Demi van Grunsven en Hucinta (v.Namelus R) zevende en op plaats acht eindigde Megan Laseur met Humbertha (v.Vigo D Arsouilles).

Zevenjarigen

Ook bij de zevenjarigen waren Nederlandse collega’s van Annelies Boer succesvol. Leopold van Asten werd met VDL Groep Elegant Hero Z (v.Echo van ’t Spieveld) derde, Kars Bonhof pakte een zesde plaats met Gernice van de Postbaan (v.Numero Uno) en Anouk de Ruijter eindigde met Galote (v.Zelote VDL) op de achtste plaats.

3* rubrieken

In de 1,40m en 1,45m rubrieken op vrijdag behaalden Albert Zoer en Lisa Nooren een top tien-klassering. In het 1,40m werd Albert Zoer met Freedom (v.Larino) zevende en in het 1,45m werd Lisa Nooren zesde met VDL Groep Centora de Wallyro (v.Cento).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl