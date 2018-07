Monique Peutz: ‘Groep mentaal sterke ruiters’

Monique Peutz, bondscoach van de Nederlandse dressuurpony’s, heeft de selectie bekend gemaakt waarmee ze naar het EK pony’s in het Engelse Bishop Burton gaat. In de selectie van Peutz heeft alleen Micky Schelstraete al eerder een EK gereden, de andere combinaties maken in Engeland hun debuut. Het EK wordt verreden van 7 tot en met 12 augustus.