Monique Peutz: ‘Het zijn jonge kinderen, maar ze hebben allemaal als volwassenen gereden’

Monique Peutz vervolgt: “Ik wist dat ik met een goed team van huis vertrok. Het moet alleen in de ring nog gebeuren. Het zijn jonge kinderen, maar ze hebben allemaal als volwassenen gereden. Het was een ontzettend spannende wedstrijd.”

Lara van Nek bovenaan

De hoogste score was voor Lara van Nek die 76,150% kreeg toebedeeld. De dertienjarige amazone uit Wijdewormer won verleden jaar ook al teamgoud en is het afgelopen jaar ontzettend gegroeid. “Zij vormt een elegante combinatie met haar lichtvoetige Fariska. De draf swingt aan alle kanten, het totaalbeeld ziet er licht en makkelijk uit. Een fantastische proef.”

Weer goud voor Sanne Buijs

De eveneens dertienjarige Sanne Buijs won verleden jaar individueel en teamgoud op het kampioenschap en stond er nu weer helemaal met haar Happy Feet. “Sanne moest als laatste de ring in en van haar hing het goud af. We hebben haar niet met die boodschap opgezadeld en ze reed heel

geconcentreerd haar proef door.”

Prille combinatie

Lilli van den Hoogen ging als eerste van start en in het zadel van Woodstock reed zij een goede proef. “Zij vormt nog maar net een combinatie met deze pony. Dit duo heeft veel vooruitgang geboekt. Lilli valt op met haar mooie houding en zit.”

Combinatie om rekening mee te houden

Met haar machtige Excellentie is Sanne van der Pols normaal gesproken een combinatie om rekening mee te houden. Een schrikmoment in de galop zorgde ervoor dat de spanning de overhand nam en dit duo niet verder kwam dan 68,46%. In het begin van haar proef stond ze op 78% en dan zitten er in deze proeven net te weinig onderdelen om die score snel op te poetsen. Aldus Peutz.

Het gaat echt om het paardrijden

Voor de Children vervolgt het programma zaterdag met de individuele titelstrijd. Monique Peutz kijkt vol goede moed vooruit. “Er rijden dit concours 44 Children mee en er wordt enorm goed gereden. Het mooie aan deze categorie is dat het echt om paardrijden gaat. Harmonie speelt een hoofdrol. De proeven kennen weinig onderdelen, met één fout is een combinatie weg. Zo leren kinderen op jonge leeftijd wat de sport inhoudt en krijgen ze mee hoe belangrijk het fijne paardrijden met een goede houding en zit is.”

