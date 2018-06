Openhartig interview met Sjef Janssen in De Limburger

Over zijn entree in de paardenwereld vertelt Janssen: “Dat is eigenlijk begonnen in Elsloo. Toen ik een jaar of 24, 25 was. Ik was al vader en tenniste in die tijd nog vrij veel. Ik had mijn dochter vaker mee en steeds als we langs een wei kwamen, zag zij daar een merrie met een veulen. Ik heb toen met mijn achterlijke kop dat veulen gekocht.”

Oron

Het paard waarvan Janssen leerde paardrijden was Oron, zijn eerste Grand Prix-paard. “Het moeilijkste paard dat ik in mijn leven heb gehad. Oron heeft me eigenlijk alles geleerd. Ik heb dingen zelf moeten bedenken en uitproberen.”

Niet uit de paardenwereld

Janssen noemt het niet uit de paardenwereld komen, het grootste voordeel dat hij heeft als trainer. “Mijn voordeel is nog altijd dat ik niet uit de paardenwereld kom. Voor mij was het niet vanzelfsprekend dat wat ze zeiden ook klopte.”

Niet welkom

De voormalig Nederlands bondscoach, die zichzelf als trainer een 9 geeft en als ruiter een 7, vierde de grootste successen als trainer van Anky. Bij familie Van Grunsven was hij niet direct welkom: “Ik was een oude lul en al twee keer gescheiden. Ik trainde haar toen al, maar mocht hier niet in Erp komen. Later mocht ik hier wel les geven, maar niet naar binnen.”

Bron: De Limburger