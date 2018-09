Mooie kaderscores bij jeugd

Over beide dagen genomen werd er heel constant gepresteerd door de jeugd in een toch wel vrij indrukwekkende ambiance. Met name bij de pony’s had de top vijf veel kwaliteit en deden de deelnemers niet veel aan elkaar onder. Er werden vier B-kaderscores verreden. Robin Heiden won beide dagen met Colourfull Canonball (v. Can Dance) met prachtige scores van 72,44% in de niet meetellende individuele proef en 70,47% in de Landenproef op zondag. Lara van Nek hijgde haar hier in de nek door Brouwershaven’s Nairobi (v. Woldhoeve’s Silco) naar 70,13% te sturen. Van Nek had met Baumann’s Despino, waarmee ze dit weekend debuteerde, nog een sterke troef in handen en werd tevens vierde met 69,44%. Rowena van Weggelaar nestelde zich tussen de twee pony’s van Van Nek in en behaalde tevens een B-kaderscore met Navarone van de Beekerheide (v. Neptune van de Beekerheide). Julia Willemsen behaalde net geen kaderscore met Movie Star, de voormalig toppony van Marten Luiten, en werd vijfde met 68,33%.

Luiten naar A-kaderscore

Luiten zelf zegevierde met Fynona zowel op zaterdag als op zondag, al moest hij zaterdag nog ‘een beetje in komen’ doordat Fynona iets gespannen aanvoelde. Desondanks was hij de concurrentie te sterk af. Zondag reed hij als enige een keurige A-kaderscore van 71,47%. Voor Sanne van der Pols en de goeddravende Excellentie was er een B-kaderscore (69,24%) en een tweede prijs. Micky Schelstraete eindigde met Cupido als derde. Doordat de jury het draftempo nog iets hoog vond, bleef ze net onder een B-kaderscore hangen.

Milou Ekkel realiseerde bij de Children als enige een kaderscore. Met Uvonia (v. Olivi) behaalde ze een percentage van 69,23% (B-kaderscore).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl