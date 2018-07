Mooie klasseringen voor Nederlanders in Strzegom

Kooremans was de beste Nederlander in de driesterren strijd. In de CCI3* reed hij Henri Z (v. Heraldik XX) naar de 13e plek in de dressuur. Hij sprong foutloos, maar langzaam, hetgeen 15,2 strafpunten opleverde. De cross was wel weer vrijwel perfect, waardoor het eindtotaal op 51,40 uitkwam. Elaine Pen had voor deze wedstrijd Shady Grey (v. Beauchamp King) gezadeld. Het duo reed een keurige dressuurproef en sprong foutloos, maar kreeg 20 strafpunten door springfouten in de crosscountry. Het eindtotaal van 55,30 strafpunten was goed voor de tiende plaats.

Wilken vierde in tweester

Jordy Wilken was met Chapeau Spirit (v. Ukato) vierde in de CIC2*. Na een keurige dressuurproef en een foutloos springparcours kwamen er toch acht strafpunten bij in de cross, waardoor het podium buiten bereik bleef. Eerste in deze wedstrijd werd de Duitser Andreas Dibowsky met FRH Corrida (v. Contendro), tweede zijn landgenote Julia Krajewski met Amande de B’Néville (v. Oscar des Fontaines). De derde plaats in de tweester was voor de Franse Maxime Livio met Billy Elmy (v. Qif Elmy).

Topdressuurscore in de éénster

In de CIC1* werd Elaine Pen tweede met Chivers (v. Up to Date), dankzij een eindscore van 28,10. Pen was tweede in de dressuur, kreeg een balk bij het springen en reed een foutloze cross. In de dressuurring kreeg Pen van één van de twee juryleden zelfs 77,50% toebedeeld. Ze werd uiteindelijk voor de eindoverwinning verslagen door Frank Ostholt uit Duitsland, die met Carlson 119 (v. Camarque) foutloos door het springparcours kwam, hetgeen hem nipt de overwinning opleverde. De derde plaats was voor de Belg Julien Despontin met de pas zevenjarige Clever Boy Waf (v. Clarimo). Ook Annemiek Wieken completeerde de eenster, met Don Vino (v. Van Gogh) wist de amazone 18e te worden. Jordy Wilken trok zijn Heavenly Spirit terug voor de cross in het CIC1*, nadat het jonge paard te veel spanning had opgebouwd in het springparcours.

Alle uitslagen

Bron: Paardenkrant – Horses.nl