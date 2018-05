Morgan Barbançon Mestre heeft opnieuw geïnvesteerd in een talent voor de toekomst. Onlangs kocht ze de zesjarige Habana Libre A (v. Zizi Top), die met Diederik van Silfhout instroomde in het WK-traject. Nieuwste aanwinst is de zevenjarige De Angelo (Damon Hill x Lauries Crusador xx).