Mosterd na de maaltijd: KWPN zet catalogi Pavo Cup en Blom Cup online

De opzet van de huidige catalogus was één van de laatste acties van de met bijzonder verlof gestuurde KWPN-directeur Johan Knaap. Hij vond het niet nodig dat de jonge sportpaarden in het boekje werden opgenomen.

Verklaring KWPN

Het KWPN legt het als volgt uit: “Dit jaar bevat de catalogus van de KWPN Kampioenschappen de gegevens van de paarden die in actie komen op de Fokkerijdag, vrijdag 17 augustus. De deelnemende paarden aan de Blom Cup en de Pavo Cup zijn hierin niet meegenomen. Enerzijds heeft dat zijn oorsprong in het feit dat er in voorgaande jaren slechts enkele catalogi op de ‘sportdagen’ werden verkocht, anderzijds worden er met name voor de Blom Cup nog inschrijvingen geaccepteerd na het ter perse gaan van de catalogus.”

Catalogus Pavo Cup

Catalogus Blom Cup

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KWPN