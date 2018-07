Muildier toegestaan op Engelse dressuurwedstrijden

Wallace The Great (met ezelvader en New Forest moeder) werd al met succes in enkele onderlinge wedstrijden uitgebracht door eigenaresse Christie Mclean. Toen ze hun terrein wilde uitbreiden naar de officiële wedstrijdring, werden ze geweigerd door de Britse dressuurbond. Reden hiervoor was dat er alleen paarden en pony’s geregistreerd konden worden.

Hooi in de bushalte

Wallace liep in Ierland over straat en voelde zich thuis in een stadje waar hij bleef hangen. Omdat hij alle bloemen uit de tuinen opat, besloten de inwoners hooi in een bushalte voor hem neer te leggen. Uiteindelijk is hij bij een opvang in Engeland terecht gekomen waar Mclean de zorg over hem kreeg.

Definitie van paard door FEI

Op vier juli maakte de Britse dressuurbond bekend dat na een bestuursvergadering is besloten om het toch mogelijk te maken om muildieren te registreren door de definitie aan te passen. Met als gevolg dat muildieren op officiële dressuurwedstrijden in Engeland mogen worden uitgebracht. De definitie wordt gelijkgetrokken met die van de FEI: “Paard: verwijst ook naar pony of ander lid van het geslacht equus, tenzij de context anders uitwijst. Een paard moet uit een merrie geboren zijn”.

Meteen van start

Christie reageert op het besluit: “Wow! Dit had ik niet verwacht. Ik hoopte dat we alleen wat bewustwording zouden creëren bij de mensen over ander paardachtigen. Eind juli wil ik Wallace graag voor het eerst officieel uitbrengen.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Horse and Hound