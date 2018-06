Mylène Spaak: ‘Vooral bezig met beter maken van het paard’

De amazone rijdt Ziteldo pas sinds dit jaar op young riders en Lichte Tour-niveau. “Het is een behoorlijk verschil met de junioren en je merkt duidelijk dat er meer bij komt kijken”, vertelt Mylène Spaak. “Dit jaar wil ik me vooral richten op het rijden van de Prix en de young riders-proeven en dan wil ik in oktober of november weer internationaal gaan rijden.”

Eventingseizoen heeft voorrang

Tot die tijd ligt de focus voornamelijk op haar internationale eventing-carrière. “Dat seizoen is nu volop aan de gang en heeft prioriteit. Die tijd kan ik mooi gebruiken om Ziteldo meer bevestigd te krijgen op dit niveau. Ik train met hem bij Subtop-ruiter Jaron Verheij. Hij heeft Ziteldo gereden tot hij vijf was en hij kent hem door en door.”

Variatie in zijgangen

De trainingen zijn vooral gericht op het beter maken van het paard. “In aanloop naar een wedstrijd rijd ik natuurlijk de proef wel eens door, maar het meeste zijn we bezig met het losser maken. Dat doen we door bijvoorbeeld veel tempowisselingen te rijden. Niet alleen op de rechte lijn, maar ook juist in de zijgangen, zodat we daar veel variatie in aanbrengen. Jaron heeft veel kennis van het paardenlichaam en ik denk dat dat vrij uniek is.”

Twee keer over nadenken

Voor Spaak is het rijden van pirouettes iets dat nog wat aandacht verdiend. “Zelf moet ik daar altijd nog wel twee keer over nadenken. Het is voor ons samen een relatief nieuwe oefening en thuis kan je ze herhalen, maar als er in de proef iets in misgaat ben je direct een hoop punten kwijt omdat het een dubbel tellend onderdeel is”, aldus Spaak.

Winnaars

In de ZZ-Zwaar werd de dienst uitgemaakt door Martijn van den Breul Matao met Sir Ricco (v. Sir Donnerhall I) en Esmee van Veen met haar Wynton-zoon Featherlight. Beide wonnen één proef en Van Veen mocht ook een tweede prijs in ontvangst nemen. De andere twee overwinningen gingen naar Diana van de Bovenkamp met Bensie (v. Johnson) in de landenproef junioren en young riders en naar Dorien Hoppener. Hoppener won de Intermediaire II/Grand Prix met Boa Vista Do Bria (v. OO Seven).

Uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl