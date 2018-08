N.O.P. voegt Dream Boy toe aan collectie

“Glocks’s Dream Boy is nog maar tien jaar oud en maakte in april een sterk internationaal debuut. Met Hans Peter zit hij sinds juli in het Olympisch kader, nadat het duo hoge ogen gooide in de landenwedstrijd van Rotterdam en werd door bondscoach Rien van der Schaft geselecteerd voor het dressuurteam dat Nederland vertegenwoordigt op de FEI Wereldruiterspelen”, somt voorzitter Ieko Sevinga de prestaties van de KWPN-hengst op.

Naast Dream Boy maken ook halfbroer Expression, stalgenoot Glock’s Zonik en MDH Avanti deel uit van het N.O.P. dressuurkader.

Bron: KNHS