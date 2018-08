Na afhaken Edwina Tops drie debutanten naar Tryon

Jamie Kermond mag zich opmaken voor de derde Wereldruiterspelen in zijn carrièrre. Nu met de twaalfjarige Yandoo Oaks Constellation (v. ASB Conquistador). De ruiter was er in 2014 (Caen) en 2006 (Aken) ook al bij. De drie andere ruiters maken hun WEG-debuut. Scott Keach is geselecteerd met Fedor (v. Kashmir van Schuttershof), Billy Raymont met Oaks Redwood (v. ASB Conquistador) en Rowan Willis met Blue Movie (v. Chacco-Blue).

Geen reserve

De Australische federatie heeft geen reserve combinatie aangewezen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl