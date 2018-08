Na moeilijke start winnend Inter I-debuut Imke Schellekens-Bartels en Floratio

Floratio, die ze rijdt voor mevrouw Smarius, ook de eigenaresse van haar inmiddels gepensioneerde topmerrie Sunrise, gaf Schellekens-Bartels een heel goed gevoel en daar was de amazone eigenlijk het meest blij mee. “Er zaten in de proef nog genoeg verbeterpunten, maar dat zijn naar mijn idee wel allemaal dingetjes die ik op concours moet gaan oplossen”, aldus Schellekens-Bartels.

Joost Verploegen werd tweede in de Intermediaire I met Blue Nile met 61,32%. De rest van de deelnemers scoorde onder de 60%. Ook in de Prix St. Georges kwam geen enkele combinatie op een winstpunt uit.

Stijgende lijn

De Zware Tour werd in handicap verreden. Romy van der Schaft ging hier aan de leiding door Be Painted in de Intermediaire II naar 69,46% te sturen. Nars Gottmer en Elegance N werden tweede. Hun Grand Prix-proef was goed voor 67,66%, en dat terwijl de voorbereiding nog even de mist in ging: “Ik had de avond ervoor nog gekeken hoe laat ik moest en dat was ongewijzigd”, vertelt Nars Gottmer. “Toen ik in Soest aankwam, bleek ik ineens bijna een uur eerder te moeten. Ik ben als een gek gaan opzadelen waardoor ik nog net een kwartiertje kon losrijden. Dat losrijden ging nog niet zo best, vooral doordat ik gestrest was. Toen ik aan de beurt was, dacht ik: oké, gewoon op je paard vertrouwen, hij doet het allemaal wel. En dat was gelukkig ook zo! We hebben echt een stijgende lijn te pakken en Elegance gaat met steeds meer gemak de proef door en houdt het steeds beter vol allemaal. Ik ben zo trots op hem. Op de tweede piaffe hadden we zelfs een 7.5!”

In de kleine jeugdrubriek, waar de junioren en Young Riders bij elkaar waren gevoegd, won Pem Verbeek met Fernando Torres. Hun Junioren-proef was goed voor 62,05%.

Goede ZZ-Zwaar groep

In het ZZ-Zwaar werden in Soest de beste scores gereden. Barbara Soederhuizen won de eerste proef met Eclips met 66,29%. Daarna volgde Marissa Kooiman met Zrinko K&L met 64,5% en op de derde plek komen we weer een Gribaldi-nakomeling tegen: Zillion onder het zadel van Laura Visser.

Deze Laura Visser ging in de tweede proef aan de leiding met Zillion (63,36%). Liesbeth Hageman werd nu tweede met Excellent (62,71%) en Nelleke Hoogenraad en Farulana-S (v. Sorento) werden derde (62,21%).

Uitslag Soest.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl