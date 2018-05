Nachtmerrie voor Isabelle van Zaanen, Valentino S overleden

“In de eerste instantie leek het helemaal niet zo erg. Hij stond wat te zweten, maar we hebben wel direct de dierenarts gebeld. Binnen een half uur verergerde de situatie dusdanig erg dat we werden doorverwezen naar Utrecht”, vervolgt Van Zaanen. “Daar bleek dat een operatie noodzakelijk was. Na een vier uur durende, zware operatie leek het de volgende dag naar omstandigheden goed met hem te gaan.”

Nachtmerrie

Valentino S verbleef nog op de kliniek en voor Van Zaanen werd een nachtmerrie werkelijkheid toen ze een telefoontje van de kliniek kreeg. “Het ging niet goed met hem en de kliniek gaf aan dat hij al in shock verkeerde. Ze vertelden er zelfs bij dat ik het waarschijnlijk niet eens zou redden om van Amsterdam naar Utrecht te rijden, en dat klopte inderdaad. Zijn maag bleek geknapt.”

Alles te danken

Voor Van Zaanen is het plotselinge overlijden van Valentino S bizar en onwerkelijk. “Omdat ik zelf hoogzwanger ben zou iemand anders hem gaan rijden, maar ik kon niet wachten om er zelf weer mee aan de slag te gaan. We hebben hem als veulen gekocht en dankzij hem heb ik alles bereikt. Ik was zelf pas L1 dressuur voor ik met hem aan de slag ging en met hem ben ik ook bij Hans Peter Minderhoud terecht gekomen.”

Vechter

Met de getalenteerde OO Seven-zoon nam de amazone in 2008 aan het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden en leidde hem zelf helemaal op tot en met de Grand Prix. “Hij was niet altijd de makkelijkste en hij heeft me bloed, zweet en tranen gekost. Het was een vechtertje, ook wel eens tegen mij, maar wat we allemaal bereikt hebben is heel bijzonder.”

