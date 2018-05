Nadieh Plegt op dreef in Valkenswaard: ‘Droom is het WK in Lanaken’

De 22-jarige Nadieh Plegt rijdt voor de stal van Maarten Kamphuis, die Isanne een jaar geleden kocht. “Isanne is een talent, ze is voorzichtig en heeft een hele mooie techniek,” aldus Kamphuis over de merrie.

WK Lanaken

Plegt wordt sinds twee maanden getraind door Tony Haselbekke en dat begint zijn vruchten af te werpen. “Mijn droom is om in september deel te kunnen nemen aan de Wereldkampioenschappen voor Jonge Paarden in Lanaken”, vertelt de ambitieuze amazone.

Top drie

De tweede plaats was voor de Fransman Benoit Petitjean met D’Rihanna (v. Sir Otto S). De Canadees Braden James werd derde met de KWPN-ruin I Am Special CB (v. I’m Special de Muze). Ook hij heeft constant gepresteerd: maandag eerste en gisteren ook een derde plek.



