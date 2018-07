Nars Gottmer: ‘Mijn eigen wedstrijd gereden’

“Eigenlijk ging het heel fijn, jammer genoeg liep ik in beide series tegen een fout aan. Normaal gesproken springt hij die juist met twee vingers in z’n neus. Het moeilijke aan de Grand Prix zijn de drie lijnen met piaffe en passage, maar daar liep hij heel gemakkelijk doorheen. Zo leverden de piaffes zevens op. Maar in de simpele dingen, zoals die series, liet ik het zelf wat afweten.”

Fijn compliment

Volgens de ruiter kan het drafgedeelte nog expressiever. “Maar daar wordt hij nog wat heet van en dan raak ik de controle nog wat kwijt. Voorlopig blijft de focus dus op het rustig en fijn de proeven doorrijden liggen.” Na afloop van zijn Grand Prix kreeg Gottmer een fijn compliment van jurylid Marlon van Wissen. “Ze vond het een fijn en harmonieus beeld, en daar doe je het toch voor.”

Routine opdoen

Drie weken geleden reed Gottmer de Jazz-zoon op de internationale wedstrijd in Luxemburg. “Daar reed ik 66 en 67%. Je merkt dat hij de kwaliteiten en het talent heeft om alle oefeningen makkelijk door te kunnen lopen, maar hij is pas negen jaar oud en moet nog meer routine opdoen. In september wil ik hem weer internationaal meenemen en tot die tijd neem ik hem een aantal keer nationaal mee om ritme te houden. Het is allemaal al heel snel gegaan. Voor ik het wist was ik Grand Prix, en nu ik dat ben is het doel om heel goed Grand Prix te rijden.”

Hilgenberg aan kop

In de Lichte Tour-rubrieken mochten Kristy de Roo en Gerdien Hilgenberg de oranje linten in ontvangst nemen. De Roo was met de Sorento-zoon Supério de beste in de Prix St. Georges, zij kwam uit op 63,38%. Hilgenberg werd met haar Florencio-dochter Chanel derde in deze ring. In de Intermédiaire I deed ze er een schepje bovenop en was ze met 63,82% de beste.

Dubbel prijs voor Van Verre

Het rode lint in de Prix was voor Vera van Verre. De amazone koos ervoor om Change Faith (v. Valdez) ook in de landenproef voor young riders te rijden. Daar scoorde ze 64,93%, ruimschoots genoeg voor de overwinning. In de ZZ-Zwaar bleven echte topscores uit. Judith Ribbels was met Galina (v. Bordeaux) in ring één de enige met een voldoende score. De andere proef werd gewonnen door Joyce Vegter met Figo (v. Armani).

