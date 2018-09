Nationale titel voor Lambertus Huckriede met Brookfield Hackneys

Davy Jordans ging bij binnenkomst met zijn span op de loop en was daardoor al uitgeschakeld voordat de wedstrijd begon. Dit leek Lambertus Huckriede ook te gebeuren toen zijn spider net voor het opstellen een wiel verloor. Met een reserve spider kon Huckriede de wedstrijd vervolgen en kon ook het kampioenschap doorgaan, dat met drie deelnemende spannen een minimale bezetting kende.

Aghaderg Brookfield

Zodra de wedstrijd begon pakten de pony’s van Huckriede gelijk goed aan en gingen met veel eenheid in houding en beweging door de baan. Beide hebben Aghaderg Brookfield als vader en zijn daarmee Engels gefokt. Het tempo was goed en de actie hoog en ruim. Grootste concurrent was Werner Sweens met de zwarten Leyrun Headliner (v. Rocky) en Leyrun Tourmaline (v. Baron’s Tycho) die vorige week in Drogeham nog wisten te winnen en ook nu bijzonder actievol over de benen waren. Jan Jordans was met Eagle’s Pocket Rocket (v. X-treme) en Baron’s Macho (v. Mistral) de derde kanshebber op de titel. Al snel bleek dat het tussen Huckriede en Sweens zou gaan. De jury koos na rijp beraad voor Brookfield May Way en Brookfield Olympic Dreams omdat die ondanks het verschil in schofthoogte het meest gelijke front hadden en in beweging de meeste vrijheid etaleerden. Werners Sweens werd reserve kampioen voor Jan Jordans.

Ereklasse

Sweens was wel de winnaar van ereklasse kleine maat met Headliner en ook zijn vrouw Ilse reed de zwarte hengst naar het oranje lint in de damesklasse. Huckriede won de limietklasse grote maat met Renvyle Captain Kelly (v. Renvyle The Real Deal) en zijn eega Anneke won met Olympic Dreams de limietklasse kleine maat. Met Magic Eclipse Flash Dance (v. Southside’s Eqaulizer) won Demi van Nispen de ereklasse grote maat en bleef daarmee ongeslagen dit seizoen.

Tuigpaarden

De tuigpaarden waren ook goed vertegenwoordigd in Luttenberg en ook hier deed Huckriede goede zaken door met ECW Business (v. Vlasco) de ereklasse winnend af te sluiten en daarmee kampioen Brandy (v. Uromast) met Harry van Middelaar versloeg. Van Middelaar pakte met Gardenia HBC (v. Victory) wel het VTN- fokmerries kampioenschap. Ule Haarsma won met Celebration (v. Manno) en Zavanno (v. Manno) de ereklasse tweespannen en wist later op de dag ook het VTN-vierspankampioenschap te winnen. Kevin Huckriede had in ECW Imondro (v. Cizandro) de winnaar van het eindklassement in de Young Riders competitie.

Bron: KNHS