Nations Cup: Historische zege voor Brazilië, Nederland 2e

Met het sterke team voor La Baule (Marc Houtzager, Frank Schuttert, Jur Vrieling en Harrie Smolders) dacht Ehrens een mooie eerste slag te kunnen slaan in de eerste etappe voor Nederland (die overigens direct meetelt voor het klassement).

Ehrens is na afloop tevreden: “Het was echt mooie sport. Winnen is natuurlijk mooier, maar we zaten er heel dicht bij. Alle vier mijn ruiters reden goed.” Naast de dubbele nul van Smolders, was er een 0/4 van Frank Schuttert met Chianti’s Champion (Champion du Lys x Cornet Obolensky), 5 /0 van Mark Houtzager met Sterrehofs Calimero (Quidam de Revel x Libero H) en 4/8 van Jur Vrieling met VDL Glasgow van ’t Merelsnest (Nabab de Reve x Darco).

Zege Brazilië

Ehrens is ook vol lof voor de Brazilianen, die een historische zege boekten. “De vier Brazilianen zijn hele sterke ruiters. Er werd niets weggegeven. De eerste drie landen zitten op 1 strafpunt van elkaar. Dat is goed voor de sport.”

Brazilië stuurde Luiz Felipe Filho de Azevedo met Chaccomo (v. Chacco-Blue) die in beide omlopen 1 strafpunt opliepen, Yuri Mansur bleef met Vitiki (v. Valentino) zette 0/4 op het scorebord en Pedro Veniss deed de beste zaken met de KWPN-erkende Quabri de L’Isle (v. Kannan): 1 fout in de eerste omloop en foutloos in de tweede. Felipe Amaral met Germanico T (onbekende afstamming) zorgde twee keer voor het streepresultaat (5/9).

DE AZEVEDO FILHO Luiz Felipe (BRA) CHACCOMO, AMARAL Felipe (BRA) GERMANICO T, Pedro Paulo Lacerda, MANSUR Yuri (BRA) VITIKI, VENISS Pedro (BRA) QUABRI DE L ISLE. Photo FEI/Thomas Reiner

Smolders 1 van 3 dubbelnullers

De FEI Longines Nations Cup van La Baule bleef spannend tot het eind. Na de foutloze rit van Harrie Smolders was Nederland zeker van de tweede plaats met een totaal van acht strafpunten en lag de druk bij Pedro Veniss voor Brazilië. Het verschil was 1 strafpunt. Veniss bleef foutloos en bezorgde zijn land de winst. Harrie Smolders was een van de drie combinaties die over beide manches foutloos bleef, dat lukte ook de Spanjaard Manuel Fernandez Saro met Cannavaro (Cornet Obolensky x Florestan I) en Duitser Maurice Tebbel met Chacco’s Son (v. Chacco-Blue), die de smaak de laatste tijd goed te pakken heeft. Vorige week in Hamburg werd Tebbel al tweede in de GCT Grote Prijs, die werd gewonnen door Harrie Smolders met Don.

Frank Schuttert in de flow

Nederlands kampioen en winnaar van de Grote Prijs van Eindhoven, Frank Schuttert, imponeerde met een geweldige foutloze eerste ronde met Chianti’s Champion en een pechfoutje in de tweede. Marc Houtzager reed een foutloze twee omloop met Sterrehof’s Calimero na een spring- en een tijdfout in de eerste omloop (streepresultaat). Jur Vrieling en VDL Glasgow vh Merelsnest N.O.P. begonnen goed met een springfout op de een-na-laatste hindernis in de eerste omloop en tekende voor het niet meetellende resultaat in de tweede.

Opsteker richting WK

De tweede plaats in de eerste landenwedstrijd van het jaar is een mooie opsteker richting het WK in september. “De paarden sprongen ook heel goed. We hebben de tijd om hier en daar nog een beetje bij te schaven, maar dit begin is goed.”, zegt Ehrens.

Zwitserland vooraan in tussenstand

Zwitserland (Werner Muff, Alain Juffer, Estermann en Guerdat) zat Nederland op de hielen met 9 strafpunten en werd nu 3e, Spanje volgt op plaats 4 met 12 strafpunten, Duitsland op 5 met een totaal van 14. Voor Nederland was dit de eerste wedstrijd die meetelde voor punten in het klassement, de volgende is Rotterdam, gevolgd door Falsterbo, Hickstead en Dublin. De toon is in ieder geval gezet.

Zwitersland, nu derde, pakte in de eerste etappe van de Nations Cup Europa divisie 1 de volle mep aan punten. Het team won in Samorin.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KNHS