Natuur gaat zijn gang op stal Hexagon

Stal Hexagon vertelt op haar Facebookpagina hoe dit bijzondere raadsel begon toen ze vorig jaar op eerste pinksterdag hun merrie Hexagon’s Finomana kwijt waren. De merrie bleek doodleuk te grazen tussen twee tweejarige hengsten. “Ze zag er wel uit alsof ze goed had gefeest met de twee mannen”, vult Stal Hexagon aan.

Drachtig

De merrie werd even later op achttien dagen drachtig gescand. “Fino was super gelukkig dat het gelukt was om zelf drachtig te worden”; schrijft Stal Hexagon. Vandaag Fino de trotse moeder geworden van een mooi donker hengstveulen.

Wie is de vader

Het grote raadsel is nu wie de vader is van het hengstveulen. De kanshebbers zijn Kaygo (v. Capri Sonne Jr.) of Kyoto (v. Glock’s Toto Jr.). Kaygo is aangewezen voor het KWPN verrichtingsonderzoek en heeft Hexagon’s Double Dutch als oom.



Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Facebook