Nederland 3e na Grand Prix, dik 72% voor Cornelissen en Aqiedo

Adelinde Cornelissen, die sinds gisteren na de Grand Prix met Zephyr (70,391% en winst) met de door haar ouders gefokte ruin deel uit maakt van het B-kader, zit met Aqiedo weer in het Olympische kader. Op de valreep, dat wel. Op 22 juli zou de vette kaderscore van Saumur (75,5% op 22 september 2017) vervallen, maar nu is de derde A-kaderscore (Saumur, Rotterdam, Falsterbo) binnen de termijn van 9 maanden behaald.

5e plaats

Aqiedo liep net zoals op het CHIO Rotterdam in de CDI3* Grand Prix naar dik 72% in Falsterbo, goed voor de 5e plaats. Het concours waar Cornelissen bijzondere herinneringen aan bewaard (de eerste internationale wedstrijd van Parzival) is met de twee mooie scores van Zephyr en Aqiedo goed begonnen voor de Nijkerkse amazone. Later vandaag loopt Zephyr de kür (CDI3*) en morgen mag Aqiedo nogmaals aan de bak.

Kittel naar dik 75%

Patrik Kittel zit in een luxepositie in dit WEG-jaar. Hij heeft drie paarden die rond de 75% kunnen scoren in de Grand Prix. Zowel Delaunay als Well Done de la Roche CMF deden dat al meerdere malen dit seizoen en in Falsterbo liep ook de Zweeds gefokte Silvano-dochter Deja weer naar een dergelijke score. De 75,543% was genoeg voor de overwinning voor thuispubliek. Met die score leidde Kittel, die zo ongeveer de gehele Zweedse selectie als trainer begeleidt, het Zweedse team naar de eerste plaats in de tussenstand. Daar droeg ook 3e plaats van Juliette Ramel aan bij, die tweede paard Wall Street JV (v. Wie Weltmeyer) naar een knappe 73,543% stuurde, zusje Antonia Ramel maakte het met Brother de Jeu af (71,935%/6e plaats).

Double Dutch weer boven de 70%, Zippo niet

Het ritje met Leunus van Lieren op Outdoor Gelderland heeft Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson) geen kwaad gedaan. Voor het eerst sinds lange tijd liep de hengst weer naar een B-kaderscore met Thamar Zweistra. In Falsterbo werd 70,109% genoteerd, goed voor een 9e plaats. Zippo (v. Rousseau) kwam met Patrick van der Meer, net zoals de de drie voorgaande wedstrijd (Wereldbekerfinale, Compiègne en Rotterdam) niet boven die 70-grens. Nu was het 69,848%.

De vierde combinatie voor Nederland, Katja Gevers en de 18-jarige Thriller (v. Gribaldi) hadden een ongelukkige ronde in Zweden: 62,261% (19e en laatste plaats). Door dat resultaat kwam een streep.

Inessa Merkulova 2e

De veertienjarige piaffe-passage machine Mister X werd weer eens beloond met een flinke dot punten. Onder Inessa Merkulova liep hij naar 73,717%, goed voor de tweede plaats.

Uitslag

Tussenstand landenwedstrijd

Bron: Paardenkrant-Horses.nl