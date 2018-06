Smolders en Don VHP Z deden in het Kralingse Bos waar ze goed in zijn en zetten in de tweede ronde in de Nations Cup opnieuw een foutloze rit neer voor het Nederlandse team. Even daarvoor bleven ook Alexis Deroubaix voor Frankrijk en Peder Fredricson voor Zweden foutloos in deze tweede rit.

België nog op nul

Janika Sprunger bleef met Bacardi VDL voor Zwitserland ook voor de tweede keer foutloos in deze Nations Cup, maar Marcus Ehning liet met Comme il faut wel een balk vallen. Nicola Philippaerts reed Chilli Willi van begin tot eind ijzersterk door de tweede ronde en verhoogde daarmee de druk op Duitsland.

In de tweede ronde gingen de Fransen als eerste van start. De startvolgorde werd aangepast aan de plaatsing na de eerste ronde in deze Rotterdamse Nations Cup. Fredricson kwam als tweede ruiter in de baan en bleef voor de tweede keer foutloos met H&M Christian K. Even daarvoor bleef ook Alexis Deroubaix met Timon D’Aure foutloos voor Frankrijk.

Na de eerste manche van de Nations Cup in Rotterdam gingen Duitsland en België aan de leiding met nul strafpunten. Voor Nederland ging slotruiter Jur Vrieling met VDL Glasgow vh Merelsnest twee maal in de fout waardoor het team op acht strafpunten kwam. Oranje deelt de vijfde plaats met de Britten. De Verenigde Staten en Zwitserland delen de derde plaats met vier strafpunten.

Triplebar als struikelblok

De triplebar die parcoursbouwer Alan Wade heeft opgesteld bezorgde menige ruiters problemen. Het was het struikelblok voor drie van de vier Zweedse ruiters, maar ook voor Jur Vrieling en de hengst VDL Glasgow vh Merelsnest. De zoon van Nabab de Reve sprong te veel omhoog en te weinig naar voren waardoor de achterste paal viel. Ook op de voorlaatste hindernis kreeg Vrieling een fout omdat de hengst bijna uit stilstand de stijlsprong sprong. Het resultaat werd acht strafpunten, net als Hendrix en de Nederlanders beginnen op acht strafpunten aan de tweede omloop.

België en Duitsland aan de leiding

Pieter Devos hielp op Espoir (v. Surcouf de Revel) de Belgen weer aan een nulronde en een gedeelde eerste plaats met de Duitsers. Ook McLain Ward hield met de geweldig springende Clinta (v. Clinton) de teller op nul en de Amerikanen gaan met vier strafpunten de Tweede ronde in. Net als Zwitserland die als laatste ruiter Steve Guerdat foutloos zag gaan met de KWPN’er Alamo (v. Ukato).

Marc Houtzager houdt Nederland in de strijd met een fantastische foutloze ronde op Sterrehof’s Calimero. Nadat de derde Duitse combinatie, Laura Klaphake met Catch me If You Can opnieuw foutloos bleef en het team met nul de tweede manche ingaat, moest Houtzager wel nul blijven om in de race te blijven.

Valse start

Voor Michel Hendrix en zijn Baileys was het een valse start in de landenwedstrijd. Op de eerste hindernis werd er direct een fout gemaakt en ook het middelste element van de driesprong ging eraf. Het tweede deel van het parcours werd de Indoctro-zoon scherper en sprong beter, maar de acht strafpunten staan. Marcus Beerbaum reed de tweede foutloze ronde voor de Duitsers met Cool Hand Luke.

Foutloze ritten

Harrie Smolders deed wat er van hem verwacht werd. Als eerste ruiter van het team bleef de nummer een van de wereld met de Diamant de Semilly-zoon Don VHP Z fantastisch foutloos. Ook Peder Fredricson, Marcus Ehning Nicola Philippaerts en Janika Sprunger hielden voor hun land de lei schoon.

Om twee uur gaat de Nations Cup springen van start op het CHIO Rotterdam. Het Nederlandse team heeft de vijfde startplek geloot. Groot Brittannië bijt het spits af met Ben Maher. Voor Nederland is Harrie Smolders met Don VHP Z de eerste ruiter. Na de Britten komen de landen Zweden, USA en Duitsland. Dan na Nederland komen de Fransen, Belgen en Zwitsers.

In het Franse team is een wijziging: door een lichte blessure van Aquila HDC is Patrice Delaveau genoodzaakt zijn paard terug te trekken. In de Grote Prijs werd het paar nog tiende.

Voor Nederland start Harrie Smolders als eerste met Don VHP Z, gevolgd door Michel Hendrix met Baileys, Marc Houtzager met Sterrehof’s Calimero en Jur Vrieling op VDL Glasgow vh Merelsnest.

