Nederland leidt na FEI Nations Cup Grand Prix, Gal aan kop

De eerste plaats van Nederland is te danken aan goede ritten van Hans Peter Minderhoud, Emmelie Scholtens en Edward Gal. Madeleine Witte-Vrees kwam met KWPN-hengst Cennin als vierde Nederlander aan start en begon sterk aan haar Grand Prix, maar waar de Vivaldi-zoon voor de eerste piaffe net iets te relaxed was, bouwde hij in het galopgedeelte veel spanning op, waardoor er niet meer dan 70,652% op het scorebord kwam te staan.

KWPN-hengsten zetten beste beentje voor

Hans Peter Minderhoud beet voor Nederlands het spits af met de KWPN-hengst Glock’s Dream Boy. De imponerende Vivaldi-zoon liep naar 73,00%. Het is duidelijk dat de hengst nog de ringervaring mist, wat tot uiting kwam in de piaffe/passage-overgangen en aan het einde van de zigzag in galop ontstond een foutje. Emmelie Scholtens kwam met Apache als tweede Nederlander aan start en kwam met 74,261% de ring uit. De UB40-zoon werd mooi op lengte voorgesteld en stemde zijn amazone erg blij.

Zonik aan kop

Glock’s Zonik N.O.P. liep onder Edward Gal naar 76,957% en nam daarmee direct al de leiding over, die hij tot het einde aan toe vast wist te houden. De Blue Hors Zack-zoon mag in de passage nog net wat gelijker blijven en in de piaffe nog meer tot dragen komen, maar het totaalbeeld wordt steeds beter. In de serie om de twee ontstond een kleine storing. Het is nog niet bekend of Gal de Grand Prix Spécial of de kür rijdt, maar zijn voorkeur gaat uit naar het laatste.

Pech voor Ramel

Voor Zweden begon Juliette Ramel heel sterk aan haar proef met Buriël K.H. De zeer getalenteerde Osmium-zoon piaffeert en passageert moeiteloos en ging mooi opwaarts door de ring, alhoewel hij in de eners wat naar beneden dook. Op de laatste AC-lijn ging het mis en trok de ruin na de piaffe een sprintje richting de jury. Ramel kwam daardoor uit op 71,457%.

Nilshagen en Kittel overtuigen

De derde Zweedse amazone, Therese Nilshagen maakte een hoop goed met Dante Weltino OLD, door met 76,152% de ring uit te komen. Dankzij het optreden van Patrik Kittel en Well Done de la Roche CMF (v. Fürstentraum), die een hele mooie piaffe/passage-tour liet zien, dat goed was voor 75,804% steeg Zweden naar plaats twee.

Amerika maakt indruk

Het Amerikaanse team maakte veel indruk met Steffen Peters en Rosamunde als beste combinatie (vijfde) met 74,130%. Peters stuurde de Rock Forever-dochter als altijd heel behendig door de baan en de merrie doet het werk ogenschijnlijk moeiteloos. Af en toe komt ze nog iets diep. Op plaatsen zes en zeven eindigden zijn teamgenotes Adrienne Lyle met Salvino (v. Sandro Hit) en Kasey Perry-Glass met Goerklintgaards Dublet (v. Diamond Hit).

Vervolg Nations Cup

Op zaterdag wordt het tweede onderdeel van de FEI Nations Cup in Rotterdam verreden. Dan komen zowel de Grand Prix Spécial als de kür op muziek aan bod.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl