Nederland heeft de tweede positie geloot in de Akense landenwedstrijd, die geen onderdeel uitmaakt van de FEI Nations Cup. Bondscoach Rob Ehrens laat Leopold van Asten met VDL Groep Beauty (v. For Pleasure) als eerste de Soers binnenrijden. De Nations Cup in Aken begint vanavond om 19.00 uur en wordt live uitgezonden op WDR en ClipMyHorse.tv.