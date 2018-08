Nederland op plaats drie in Verden

De winst in de rubriek ging naar de Zweedse Antonia Öhrstam en Bounty (v. Benicio) met een 8,7 als gemiddelde score. Liebregts reed de Fürst Romancier nakomeling Fleetwood Mac en behaalde mooie cijfers met de hengst. Voor de stap, galop, en durchlässigkeit (het juist reageren op alle hulpen) allemaal 8.0, de draf een 8.5 en voor de algemene indruk ook een 8.0. Ze kwam hiermee op een totaal score van 8.1. Dit was uiteindelijk goed voor een derde plaats.

Bundeschampionate

Alle vijfjarigen met een 8.o of hoger zijn geplaatst voor het Bundeschampionate in Warendorf. De 8.1 van Liebregts was daarom genoeg om deel te kunnen nemen aan deze kampioenschappen. De Bundeschampionate vinden plaats van 29 augustus tot en met 2 september.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl