Nederland wordt Europees Kampioen polocrosse

Frankrijk, Noorwegen, Ierland, Duitsland en Nederland gingen de strijd aan met elkaar. Nederland, met Roseline van der Haar, Nathalie Garben, Joline Poulie, Lizz van der Maden, Charlotte van der Haar, Syen Entjes, Hidde Elsinga (captain) en Leanne Boekholdt hebben alle wedstrijden gewonnen en werden daarmee Europees Kampioen 2018. Ierland werd tweede, Frankrijk/Noorwegen derde en Duitsland vierde.

Lacrosse en Polo

Polocrosse is een combinatie van Lacrosse en Polo en wordt al 75 jaar gespeeld en is ontstaan in Australië. Sinds een aantal jaar wordt polocrosse ook gespeeld in Europese landen zoals Frankrijk, Noorwegen, Duitsland, Finland, Italië en Nederland. In 2005 werd de Polocrosse Vereniging Nederland opgericht.

Bron: Persbericht