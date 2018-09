Nederlanders aan kop bij mennen in Kronenberg

De Nederlandse menners hebben het uitstekend gedaan in de marathon van het WK Enkelspannen en paramennen in het Limburgse Kronenberg. Zowel het paramenteam als enkelspanteam gaan nu aan de leiding in het klassement. Bij de paramenners voeren Jacques Poppen en Francisca den Elzen ook het individuele klassement aan.

Paramennen

In de Grade I bij het paramennen wist Martje Witvoet (foto) vandaag het beste resultaat te realiseren in de marathon. Zij klom daardoor op van de vijfde plaats na de dressuur naar de derde plek in het tussenklassement. Jacques Poppen eindigde als tweede in de marathon en blijft aan de leiding in het klassement.

In Grade II ging Francisca den Elzen na de dressuur aan de leiding en ook in de marathon was zij de beste. Aad van Marwijk blijft na een derde plaats in de marathon ook derde in het tussenklassement.

Enkelspannen

Bij de enkelspannen was de marathon vandaag van grote invloed op het klassement. Saskia Siebers stond na de dressuur derde en reed vandaag een marathon die goed was voor de achtste positie. Toch steeg ze met deze prestatie naar de tweede positie in het klassement op minimale afstand van de Poolse lijstaanvoerder. Frank van der Doelen staat nu op de vijfde positie.

Kijk hier voor alle uitslagen

Bron: KNHS / Paardenkrant – Horses.nl