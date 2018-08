Nederlanders succesvol in Valkenswaard

De Medium tour was een 1,40m direct op tijd. Matthijs van Asten reed supersnel rond in 60,77 en hield zo de concurrentie op achterstand. De tweede plek was voor de Amerikaanse Hilary McNerney met haar Balourado nakomeling Bohemian Rhapsody. De Pool Msciwoj Kiecon maakte de top drie compleet met Cedrick (v.Chacco-Blue).

Nederland ook op vier, vijf en zeven

Teddy van de Rijt stuurde de Germus R dochter Zazou naar een vierde plaats, Joy Lammers werd met First Boy B.B. (v.Hamlet) vijfde, en Josta van Straaten pakte met Ciao Bella S (v.Triomphe de Muze) een zevende prijs.

Big Tour

Ook de Big Tour was een direct op tijd, maar dan over een hoogte van 1,45m. De altijd snelle Gert Jan Bruggink zette een tijd neer van 63,87 seconden en gaf de concurrentie het nakijken. De Belgen Constant van Paesschen (Verdi Treize) en Jos Verlooy (Romeo de Villaret) werden twee en drie. Jur Vrieling stuurde Baltic VDL (v.Quaprice Bois Margot) rond in 66,42 seconden, wat Vrieling nog een vijfde plaats opleverde.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl