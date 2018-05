Nederlanders succesvol in Valkenswaard

In het twee fasen-parcours over 1,35 meter klokte Voorn in de beslissende ronde 33,37 seconden, daarmee was hij twee seconden langzamer dan de Spaanse winnaar en zijn Indoctro-zoon Mago de Quijas.

Kramer aan kop in 1,40 m

Voor Vincent Voorn was er ook prijs in de CSI2* 1,40 meter. Met Ellavar X (v. Calvaro Z) bleef hij beide fasen foutloos en een tijd van 33,39 leverde hem uiteindelijk de zesde positie op. Daarvoor moest hij onder meer zijn hoofd buigen voor landgenoot Siebe Kramer, die met de Mr. Blue-dochter Evermeta de overwinning opeiste door te finishen in 31,63.

Tweede plaats voor Plegt en vijfjarige Isanne

In de rubriek voor de vijfjarigen legde Nadieh Plegt beslag op de tweede plaats. Ze zadelde de Dakar VDL-dochter Isanne en bleef een kleine anderhalve seconde achter op Braden James en de eveneens KWPN-gefokte I Am Special CB (v. I’m Special de Muze). Marwin van den Nieuwenhuijzen viel ook in de prijzen, hij eindigde op plaats tien met Ikigai (v. Elvis ter Putte) – in 2016 nog de winnaar van de VSN-Trofee.

Dubbel prijs Van Nieuwenhuijzen

Voor Van den Nieuwenhuijzen was er ook succes in de CSI1* kwalificatie voor de Grote Prijs. Daar klokte de ruiter met de Harley VDL-zoon Fabulous 31,79 seconden in de tweede fase en mocht zich als vijfde opstellen. Kevin Gielen was de snelste met Umbrella Brimbelles (v. Kannan) en nam de eerste prijs in ontvangst.

Klik hier voor alle resultaten.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl