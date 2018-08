Nederlanders succesvol op CSI Opglabbeek

Eerder vandaag werd de CSI3* 1,50m rubriek verreden. In het klassiek met barrage bereikten 16 combinaties de barrage. Zo ook onze landgenoten Yves Houtackers, Michel Hendrix en Johnny Pals. De winst ging uiteindelijk naar het in vorm verkerende Belgische talent Thibault Phillipaerts met Cataleya (v.Cachas). Phillipaerts reed in de barrage een tijd van 38,03 en gaf zo de concurrentie het nakijken.

Nederlands succes

Yves Houtackers reed met Vinci de Beaufour (v.Diamant de Semilly) in de barrage een tijd van 38,96 en pakte een mooie vierde plaats. Michel Hendrix belandde met Elco van Hof Ter Naillen (v.Elvis ter Putte) op plaats acht met een tijd van 39,49 en een springfout. Johnny Pals pakte nog een elfde prijs met zijn Fernando (v.For Pleasure) ook met een springfout in een tijd van 41,89.

Goede poging

In het 1,45m vanavond ging de winst ook naar Thibault Phillipaerts. Dit keer won de jonge Belg met Isoline van Dorperheide (v.Winnigmood) in een tijd van 62,40. Sanne Thijssen deed een goede poging en kwam net een seconde tekort. 63,46 seconden bezorgde Thijssen uiteindelijk een tweede plaats met haar Bacardi (v.Numero Uno). De derde plaats op twee seconde afstand van Thijssen ging naar de Italiaan Antonio Alfonso en Dream van Generhese (v.Indian Gold Van Castershoeve).

Bekijk de resultaten hier.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl