Nederlands paradressuur team wint Nations Cup

Net als op de eerste dag won Den Dulk met haar paard Wallace N.O.P. (v. Future) de grade 2 en werd tweede op Faust (v. Fidertanz). Met Wallace kwam ze uit op 70,735%, iets lager dan vrijdag en met Faust kreeg de amazone 69,804%, net iets meer dan de dag ervoor. Hosmar deed hetzelfde in de grade 5, winnen op Alphaville N.O.P. en tweede worden met zijn andere Sandreo-zoon Guetta, maar hij verbeterde de scores ten opzichte van vrijdag met beide paarden. Met zijn Olympiadepaard betekende dat een totaal van 73,651% en met Guetta 70,714%.

Vermeulen en Van der Horst

Vermeulen redde het in de individuele proef net niet om net als in de teamtest tweede te worden en eindigde op de derde plek met Ciska II (v. Samba Hit) met 69,265%. Rixt van der Horst maakte ook deel uit van het team en eindigde in de individuele proef op de zesde plaats met Findsley (v. Belissimo M) met 66,618%.

Nog meer successen

Naast de prestaties van de teamleden waren er nog meer Nederlandse successen te vieren. In grade 2 was Estee Gerritsen met Zastron, naast Den Dulk, met 68,039% en de vierde plek de tweede Nederlander in de top 5. In grade 3 mocht Annemarieke Roling zich met Doo Schufro met 68,627% achter Vermeulen opstellen voor de prijsuitreiking en ze werd gevolgd door Yvette Overgoor met Flynn met 65,049%. Lotte Krijnsen kwam zaterdag als eerste aan de beurt in de individuele proef en eindigde op de tweede plaats met haar Rosenstolz met 67,520%.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl