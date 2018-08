Nederlands team aan de leiding in landenklassement Paramennen

In Grade I gaat Poppen aan de leiding met Anniek, die hij zijn ‘tweede paard’ noemt. De merrie danste lichtvoetig door de proef en toonde spectaculaire verruimingen. Met een score van 37,78 strafpunten staat hij nu ruimschoots aan kop. Achter Poppen kwam de Duitse titelverdediger Heiner Lehrter met een score van 45,94. Martje Witvoet en Dinja Steenkamp staan op de plaatsen 5 en 6.

Fijne aanleuning

In Grade II gaat Francisca den Elzen aan de leiding dankzij een fantastische proef met Albrecht’s Hoeve’s Lars. Een hele fijne aanleuning en mooie verruimingen brachten haar de overwinning in het eerste wedstrijdonderdeel. Ze zette 39,69 strafpunten op het scorebord waar niemand anders in Grade II onder de vijftig strafpunten scoorde. Aad van Marwijk staat op een voorlopig derde plaats, Ingmar Veneman zevende.

Vandaag gaat het programma verder met het WK Enkelspan dressuur en zondag volgt de ontknoping van de verschillende rubrieken.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KNHS