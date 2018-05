Nederlands vierspanteam aan de leiding na dressuur

Exell kreeg net als in Windsor twee weken geleden een monsterscore van 30,73 punten toebedeeld van de vijf internationale juryleden. “Het was super om mijn rechtervoorpaard Carlos weer terug in mijn vierspan te hebben nadat hij vorig jaar in Aken geblesseerd raakte,” vertelde Exell op Hoefnet.

Nieuw paard

IJsbrand Chardon, die voor Nederland in het team zit met Koos de Ronde en Peter de Ronde besloot pas enkele dagen geleden om toch in Valkenswaard te starten om een nieuw paard uit te proberen: “Mijn nieuwe achterpaard Bolero deed het goed,” aldus Chardon. “Ik had Eddy de eerste keer voorop en ook Zion was na enige tijd van afwezigheid weer mee. Hij was iets heet, maar ik ben super tevreden.”

Selectie WEG

Voor de Amerikaanse Misdee Wrigley-Miller is Valkenswaard een selectiewedstrijd voor de Wereldruiterspelen in Tryon. Zij werd derde in de dressuur en werd op de voet gevolgd door de Belg Edouard Simonet, de Duitse Mareike Harm en Koos de Ronde op de zesde plaats. Derde teamlid Peter de Ronde eindigde op de 25ste plaats.

Bron: Hoefnet