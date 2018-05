Nederlands vierspanteam wint in Windsor

Nadat Bram Chardon in 2012 en in 2015 de wedstrijd in Windsor met zijn succesvolle pony vierspan winnend afsloot, maakte hij dit jaar zijn debuut in Windsor in de vierspan paardenrubriek. Het was bovendien de eerste keer dat vader en zoon samen deel uit maakten van het landenteam. De 24-jarige Bram begon de wedstrijd goed met de zevende plaats in de dressuur en wist zich in de glibberige marathon prima staande te houden. Tijdens de afsluitende vaardigheidsproef liep hij slechts enkele tijdfouten op waardoor hij IJsbrand in het eindklassement voorbij streefde.

Chardon senior 4e en De Ronde 6e

IJsbrand Chardon revancheerde zich na een ietwat teleurstellende dressuurproef ijzersterk in de marathon waardoor hij opklom naar de derde plaats. Helaas rolde er op de brug in de vaardigheid een pechballetje en werd de Europees Kampioen vierde in totaal. Koos de Ronde zette met de vierde plaats in de dressuur het beste Nederlandse resultaat neer, maar kon er door de hevige regenval en de gladde bodem in de marathon niet uithalen wat er in zat. De Ronde stond na twee onderdelen op de zesde plaats en hield deze plek vast in de vaardigheid.

Geblesseerd

Theo Timmerman raakte vorige week geblesseerd tijdens een trainingsongeval thuis en zag in de marathon zijn rijtuig van paal naar paal glijden. Hij moest noodgedwongen gas terugnemen en belandde halverwege het klassement. In de vaardigheid klom de routinier op naar de twaalfde plaats in het individuele eindklassement. Mark Weusthof (Rossum, Ov.) reed met een jong voorspan wat in deze gladde marathon de nodige ervaring miste om overeind te blijven. Weusthof werd 14e in het totaalklassement.

‘Gereserveerd rijden’

Bondscoach Harry de Ruyter vertelt over de marathon: “De menners hebben gedaan wat ze moesten doen. Ze moesten gereserveerd rijden en geen blessures oplopen en dat hebben ze allemaal goed gedaan.”

Jan de Boer wint voor 6e keer

Jan de Boer (De Vecht) won knap voor de zesde keer in zijn carrière de vierspan ponyrubriek. Tweespanrijder Stan van Eijk (Schinveld) kwam voor het eerst aan de start in Windsor en eindigde op de zesde plaats in het 17 deelnemers tellende veld.

Uitslagen CAIO4*-H4 Windsor 2018 individueel klassement:

Boyd Exell (AUS) 149,31 Edouard Simonet (BEL) 167,92 Bram Chardon (Schipluiden) 175,12 IJsbrand Chardon (Schipluiden) 176,92

6. Koos de Ronde (Zwartewaal) 185,19

12. Theo Timmerman (Varsseveld) 194,17

14. Mark Weusthof (Rossum, Ov.) 200,68

