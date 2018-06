Nederlandse dressuurjeugd verdeelt de prijzen in België

Net als de afgelopen dagen gingen Zoutendijk en Jongen zondagmiddag in de kür met elkaar de strijd aan om de overwining. Jongen kreeg uiteindelijk met de twaalfjarige Obelisk-zoon Botticelli een half procent meer dan Zoutendijk kreeg met Zilverstar (v. Rousseau) en scoorde daarmee een hattrick. De scores van Jongen (72,875%) en Zoutendijk (72,367%) waren de enige twee boven de zeventig procent.

Junioren

Soffers reed pas haar tweede internationale wedstrijd met Formidable en boekte vandaag haar tweede zege in Diepenbeek. Vrijdag won ze ook al de teamtest met de door haar familie gefokte Westpoint-nazaat. De zege was niet unaniem, een van de juryleden zag in de thuisrijdende Karoline Sofie Vestergaard de winnaar, maar de Belgisch vormde met haar score van 70,733% geen echte bedreiging voor Soffers, die uitkwam op 73,542%.

Pony’s

Van den Hoogen, die vrijdag nog zesde was met Martinez Candyman en zaterdag de overwinning opeiste, werd in de kür tweede. Het verschil met Van Nek, die met Brouwershaven’s Nairobi dit weekend haar internationale debuut maakte, was klein. Van Nek begon de wedstrijd met de overwinning in de teamtest, maar moest zaterdag Van den Hoogen voor laten gaan. Met haar score van 74,800% in de kür sloot ze haar debuut met de pony die eerder werd uitgebracht door Romy en Mercedes Verweij, heel mooi af.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl