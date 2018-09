Nederlandse dressuurpaarden fris en monter in Tryon

De Nederlandse dressuurpaarden zijn goed gearriveerd in Tryon voor hun wereldruiterspelen. Op diverse filmpjes op de social media is te zien dat Glock’s Zonik N.O.P., Glock’s Dream Boy N.O.P. en Cennin de reis goed hebben doorstaan en hoe fit ze uit de quarantaine zijn gekomen. Eerder was al te lezen dat Apache zijn ‘first class’ reis goed had doorstaan. Woensdag 12 september start de dressuur in Tryon, de Nederlanders rijden op donderdag de Grand Prix voor de landenwedstrijd.