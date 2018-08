Nederlandse dressuurpony’s op zilverkoers

Fleur Prinsen zette met de donkerbruine Next Black Magic een actief gereden proef neer, waarmee ze over de gehele linie goede cijfers scoorde. Het halthouden en achterwaarts gaan en de eenvoudige wissel werden gewaardeerd met achten. Met 71,429% neemt ze voorlopig de vierde positie in.

Sterk optreden Gilbers

Eén plaats lager staat teamgenote Thessa Gilbers met 71,257%. Haar proef met Baumann’s Despino kende geen zwakke momenten en ze kreeg net als Prinsen achten voor onder andere het achterwaarts en de eenvoudige wissel.

Duitsland op goudkoers

Er moet heel wat gebeuren wil Duitsland morgen niet de gouden teammedaille in ontvangst nemen. Jana Lang neemt voorlopig de leiding in met 74,514%, maar wordt op de voet gevolgd door collega Julia Barbian. Dat brengt de Duitse dames op een totaal van 148,857%, tegenover 142,686% van Nederland.

Individuele (voorlopige) uitslag.

Voorlopig teamresultaat.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl