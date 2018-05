Nederlandse dressuurteam na Grand Prix op derde plaats

Voor Nederland kwam Katja Gevers als eerste in de ring met de Gribaldi-zoon Thriller. Gevers kreeg in de zig-zag een foutje en ook de eerste pirouette verliep niet naar wens. Met een percentage van 68.152 eindigde Gevers als zeventiende.

Storing in laatste passage

Diederik van Silfhout ging als tweede Nederlander van start met Four Seasons (v. Fürst Piccolo). Behalve de stap, die een aantal keer een 5,5 opleverde, en de storing op de laatste A-C lijn in de passage, verliep de proef goed. Met 70.717% belandde Van Silfhout op de negende plaats.

Van der Meer elfde

Voor de proef van Patrick van der Meer en Zippo (v. Rousseau) had de jury 69.826% over. Het niet mooi uitgevoerde achterwaarts gaan drukte de score, net als de tweede galoppirouette. Van der Meer kwam hiermee op de elfde plaats.

Minderhoud beste Nederlander

Hans Peter Minderhoud was met Zanardi de slotruiter. De imponerende zoon van Rubels kreeg een paar spanningsfoutjes. In de zig-zag sloeg het paard een keer naar het been en vervolgens bleef de spanning zichtbaar in de wisselserie om de twee. Mooi waren de piaffe-passage tour en de drafappuyementen. Minderhoud behaalde 71.022% en werd hiermee achtste.

Dufour wint overtuigend

De Grand Prix ging overtuigend naar de Deense Cathrine Dufour met haar Atterupgaards Cassidy. De vijftienjarige ruin ging zonder fouten door de baan, met een mooie piaffe-passage tour en uitstekende uitgestrekte stap en kaarsrechte wisselseries. Met een percentage van 79.696 en unaniem als eerste geplaats kwam de eerste plaats in handen van de Deense.

Zweedse team voorlopig aan de leiding

De Zweedse combinaties Juliette Ramel en haar trainer Patrik Kittel werden tweede en derde en brachten hun team aan de kop van het landenklassement. Ramel had Buriel K.H. (v. Osmium) er prachtig aan staan en, op het achterwaarts gaan, ging het paar foutloos door de proef. Het paar behaalde 74.783%. Patrik Kittel zat er vlak achter (74.543%) met de elegante Well Done de la Roche CMF (v. Fürstentraum). Ook Antonia Ramel leverde een flinke bijdrage aan de eerste positie van het team. Ze liet op Brother de Jeu een (v. Voice) goede proef zien en reed een pr met 72.326%.

Het Deense team staat vlak voor het Nederlandse team op de tweede plaats. Morgen rijden twee ruiters uit een team de Special en twee de Kür op muziek.

