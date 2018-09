Nederlandse eventers gaan er weer voor

Vier jaar geleden verraste het Nederlandse eventingteam vriend en vijand door brons te winnen op de WEG in Caen. Met Bettina Hoy als nieuwe bondscoach gaan de eventers ook dit jaar weer voor.

Titelverdedigster

Op de deelnemerslijst staan 83 combinaties uit 23 landen. Titelverdedigster Sandra Auffarth stond oorspronkelijk als reserve op de lijst voor Duitsland, maar door het recent uitvallen van alleskunner Michael Jung krijgt zij alsnog de kans haar titel te verdedigen.

Cross en springen

Naar verwachting zal de cross country in Tryon een meer dan uitstekende conditie van de paarden vragen. Het traject is een kleine zes kilometer lang en de laatste kilometers zijn bovendien heuvel op. De gevraagde snelheid is 570 meter per minuut en er zijn rond de veertig sprongen te maken door de combinaties.

Bij het afsluitende springen is de maximale hoogte van de hindernissen 1.30 meter. In het springen gaan de ruiters in omgekeerde volgorde van de tussenstand van start. De combinatie die er beste voor staat, zal dus als laatste de ring betreden.

Individueel

Voor ieder land mogen vijf combinaties van start, vier rijden er voor het team, één combinatie gaat individueel van start. De bondscoach bepaalt in Tryon welke van de Nederlandse combinaties individueel van start gaat. Voor het teamresultaat tellen de scores van de beste drie combinaties per land.

Bron: KNHS