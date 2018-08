Nederlandse eventers voorlopig in top tien Hambach

Met 32,90 strafpunten in het eerste onderdeel, ging Nina Hut het springen in. Daarin bleef de Hut met Connection D (v.Cornelis Z) foutloos, waardoor de amazone met 32,90 strafpunten morgen de cross in gaat.

CIC2*

In de CIC2* was het Bjinse Venderbosch met het beste Nederlandse resultaat. In de dressuur kreeg Venderbosch met Lord Mayor (v.Lortino) 29,10 strafpunten, en in het springparcours bleef de combinatie foutloos. Onze landgenote gaat daarom met 29,10 strafpunten op plaats negen in de tussenstand morgen aan de cross beginnen.

Bekijk de resultaten hier.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl