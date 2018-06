Nederlandse jeugd blijft winnen in België

Bij de Young Riders was Fabiënne Jongen met de twaalfjarige Obelisk-zoon Botticelli een maatje te groot voor haar concurrenten. Met een score van 73.725% won de amazone unaniem de individuele proef en was ook de enige die ruim boven de 70% uitkwam.

Zoutendijk tweede

Lisanne Zoutendijk moest genoegen nemen met de tweede plaats op Zilverstar (v. Rousseau). De combinatie kreeg 68.284% van de jury met twee tweede plaatsen en een derde. Net als vrijdag werd de Belgische Julie Koninx op haar KWPN’er Emmerson (v. Jazz) derde met 67.50%.

Belgische zege

Coco Stoffers die vrijdag de teamtest van de junioren won, moest gisteren de overwinning laten aan Charlotte Richmond. De Belgische stuurde Hermes (v. Dreamcatcher) naar 70.392%. Stoffers bleef met de door haar familie gefokte Westpoint-nazaat Formidable net onder de 70%, 69.853%. Ook de Belgische amazones op de derde en vierde plaats, Karoline Sofie Vestergaard en Camille Vangheluwe scoorden boven de 69%.

Ekkel wint opnieuw

In de rubriek voor de Children was opnieuw Milou Ekkel de beste met Uvonia (v. Olivi) en gaf haar twee Belgische concurrenten het nakijken. Ekkel scoorde 71.026% en bleef als enige boven de 70%.

Oranje op kop bij pony’s

De pony’s sloten de zaterdag af in Diepenbeek. De eerste vier plaatsen werden door de oranje amazones bezet. Lilli van den Hoogen, die vrijdag nog zesde was, reed nu Martinez Candyman naar de overwinning. In haar internationale debuut met Brouwershaven’s Nairobi kwam Lara van Nek daar net achter met 72.207%. Van der lek werd twee keer als eerste geplaatst, maar het Zwitserse jurylid zag haar toch een stukje lager waardoor ze de zege misliep.

Senna Evers met Majos Cannon en Lara van Nek met haar tweede pony Haasendonck’s Sultan maakte het Nederlandse feest compleet met hun derde en vierde plaats.

Bron Paardenkrant-Horses.nl