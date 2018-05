Nederlandse jeugdruiters in de prijzen in Uggerhalne

Estelle Knook mocht de vierde prijs in ontvangst nemen voor haar proef met Waldemar H&C (v. Winston). De amazone kreeg 70,190% voor haar proef, maar de juryleden zaten niet duidelijk op één lijn. Een van de juryleden plaatste haar op de eerste plaats, een op de vijfde en een op de elfde.

Stoffers net buiten prijzen

Coco Stoffers eindigde in de landenproef voor junioren op de zesde plaats met Global’s Formidable. In haar proef kreeg ze alleen een storingen in één van de drafappuyementen. Met 69,040% eindigde ze net buiten de prijzen. Maria Mejlgaard Jensen won de proef met de KWPN-gefokte Olivi-zoon Uno IV met 70,051%.

U25

Geert Hofland wist er in de U25 Grand Prix wel in te slagen om een prijs in de wacht te slepen. Met de Jazz-zoon Oswin scoorde hij 66,814% en mocht zich daarmee als vijfde opstellen. De Zweedse Marina Mattson was in deze proef de onbetwiste winnares. Zij stuurde Quartermain (v. Quaterback) naar 71,029% en reed zich daarmee anderhalf procent los van de nummer twee.

