Nederlandse menners en voltigeurs naar Aken

De Nederlandse menners verdedigen hun titel in Aken. Ook nu reist een sterk team naar het CHIO. Naast regerend Europees kampioen IJsbrand Chardon zijn zijn zoon Bram en Koos de Ronde opgenomen in het team. Bram Chardon debuteert in Aken. Al jaren is hij een belangrijke factor binnen het team van zijn vader IJsbrand, maar dit jaar zit hij zelf aan de leidsels.

Winst in Valkenswaard en Windsor

Het Nederlandse menteam won dit jaar al de Nations Cup wedstrijden in Valkenswaard en Windsor. Zowel IJsbrand Chardon en Koos de Ronde maakten deel uit van het winnende team. Ook waren beiden lid van het gouden team op de Europese kampioenschappen in Gothenburg. Bram Chardon won dit jaar al de World Cup wedstrijd in Saumur en werd derde in Windsor. Hier was de menner ook lid van het winnende team.

De wedstrijd voor de menners is van woensdag 18 tot en met zondag 22 juli, de spectaculaire marathon staat zaterdag 21 juli op het programma.

De Ridder en Sneekes naar Aken

De voltigeurs trappen altijd af in Aken. Zij zijn te bewonderen in het weekend van 13 – 15 juli. Dit jaar komen alleen twee individuele uitkomende dames aan de start voor Nederland. Dat zijn Claire de Ridder en Carola Sneekes, beiden behoren ze al jaren tot de Nederlandse top. Ze kwamen voor Oranje in actie op wereld- en Europese kampioenschappen. Sneekes won afgelopen jaar haar elfde nationale titel.

